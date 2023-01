Totti è una vittima: la fuga di notizie viola la privacy!

Non scriviamo da tifosi ma da garantisti e anche da cittadini preoccupati dalla tenuta di strutture fondamentali per il nostro Paese qual è il sistema interforze di anti riciclaggio in una realtà nella quale c’è stato il terrorismo e c’è tuttora la criminalità organizzata. Francesco Totti è stato oggetto di un attacco che si è fondato su una fuga di notizie partita da qualcuna delle strutture che sovraintendono al controllo sul riciclaggio e non, come solitamente avviene almeno dal 92-94, ad opera di un pubblico ministero collegato a qualche cronista giudiziario.

Qualche giornale che ha utilizzato la soffiata l’ha però derubricata a possibile gossip da inquadrare nella vicenda che riguarda la causa di divorzio fra Francesco Totti e Ilary Blasi. A nostro avviso, invece, è un grave errore ridurre questo caso a un gossip che riguarda persone molto conosciute. Ma esso solleva problemi molto rilevanti riguardanti sia la privacy sia la tenuta delle nostre strutture anti riciclaggio. L’anti riciclaggio è un sistema amministrativo di controllo delle movimentazioni bancarie per evitare che gli intermediari finanziari siano usati per riciclare danaro sporco. Essendo un sistema finalizzato a contrastare la mafia e il terrorismo, la legge prevede stringenti livelli di riservatezza dei dati arrivando ad imporre la trasmissione criptata quando questi dati devono passare da una pubblica amministrazione ad una altra. Si tratta quindi di dati ipersensibili che dovrebbero essere gestiti e trasmessi sempre con una grande protezione per evitarne la conoscenza da parte delle organizzazioni criminali esistenti in Italia.

Ebbene, malgrado gli elevati livelli standard di sicurezza dell’UIF, della Guardia di Finanza e della DIA, non è stato evitato che su un giornale e conseguentemente poi sulle agenzie uscissero dettagliate segnalazioni riguardanti operazioni messe in atto da Francesco Totti attraverso suoi conti correnti, quelli di suoi amici, e conseguenti rapporti con alcuni Casinò.

Allora facciamo una domanda che va molto oltre il caso Totti: c’è’ una falla nel sistema anti riciclaggio per cui anche mafiosi e terroristi possono accedere ad informazioni anche assai delicate con enormi danni alla sicurezza dello Stato? Eppoi, nello specifico, lo stesso Francesco Totti o vittima di una comunque inaccettabile fuga di notizie o addirittura di notizie false forse ha preso l’episodio per uno dei tanti gossip che in questi anni lo hanno colpito mentre invece la gravità anche del caso singolo è tale che avrebbe potuto reagire con una denuncia alla procura della Repubblica che comunque a nostro avviso dovrebbe anche procedere d’ufficio.

Infatti emergono problemi specifici che riguardano proprio Totti e la tutela della sua privacy. La prima domanda è la seguente: chi ha fatto una visura illegittima su Totti accedendo sempre illegittimamente al sistema che gestisce le segnalazioni per operazioni sospette? Si tratta di un un singolo funzionario dello Stato, si tratta di una operazione di maggiore spessore per cui si comincia con Totti, personaggio da tutti conosciuto e appartenente al mondo sportivo e poi successivamente si sparano notizie in altre direzioni o colpendo altri bersagli o invece puntando a togliere credibilità a quel sistema di anti riciclaggio che ha per l’Italia una straordinaria importanza vista l’esistenza sia della criminalità organizzata sia di altre nazioni che, come dimostra anche il caso Quatargate, hanno l’interesse a poter inquinare la nostra vita politica e sociale senza essere ostacolati da strutture ad alta professionalità come sono quelle del nostro anti riciclaggio. Come si vede, caro direttore, le indiscrezioni su Totti non vanno trattate come dei banali gossip sia per una garanzia della persona, sia per i pericoli potenziali che essi riguardano anche in una chiave più generale.

Fabrizio Cicchitto, presidente di ReL (Riformismo e Libertà)