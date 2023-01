Portiere fa una doppia papera clamorosa e chiede disperato il cambio: ecco chi è

ROMA - Serata da dimenticare per il portiere dello Yemen Fadhl Abbas Ahmed, nel corso della sfida persa dalla propria nazionale contro l'Oman (che ha vinto 3-2). L'estremo difensore, infatti ha messo lo zampino, in negativo, in due marcature su tre. In avvio infatti, una pessima uscita su calcio d'angolo gli è costata addirittura l'autorete; lo Yemen però era riuscito persino a ribaltare lo svantaggio, portandosi sul 2-1 con Al Matari e Al Dahi. Tuttavia, subito dopo, Abbas è tornato di nuovo protagonista in negativo: punizione semi-innocua di Al Alawi, il portiere sembra poterla raccoglierla docile, ma il pallone gli sfugge dalle mani. Vani i tentativi di recuperarlo: ha varcato la linea. Dopo la disperazione per la doppia papera Abbas si è rivoldo verso la panchina chiamando il cambio con ampi gesti, come a dire "No, non è serata, mettine un altro".