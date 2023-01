Aguero, furia in diretta e insulti volgari all'ex Sporting: la risposta è epica

Carlos Castro sta vivendo un'esperienza diversa come calciatore nella Kings League . L'ex attaccante dello Sporting Gijón è infatti entrato a far parte della nuova competizione amatoriale creata da Gerard Piqué . Nella prima giornata del torneo, lo spagnolo classe 1995 ha esordito con una doppietta difendendo la maglia del Team xBuyer . Domenica scorsa si è invece giocata la seconda giornata della competizione e Carlos Castro ha affrontato la squadra guidata dal Kun Aguero , la Kunisports .

Aguero-Castro, nervi tesi

La stessa Kunisports si è aggiudicata il match ma la partita ha acquisito particolare rilevanza non per il risultato ma per alcuni commenti fuori luogo di Aguero. Durante la trasmissione in diretta della partita, l'ex giocatore di Atletico Madrid e Barcellona ha infatti insultato pesantemente Carlos Castro: "Por** pu*****. Di cosa ti lamenti, fot**** bionda? Prendi il giallo e guarda i capelli che hai. Salsiccia". La risposta del giocatore spagnolo a questi commenti non si è fatta attendere ed è arrivata attraverso i suoi profili social: "Aguero è la tipica persona che si arrabbia se non si sostiene l'Argentina senza essere argentini...ma, da un po' di tempo a questa parte, ogni volta che una telecamera si accende, rilasciamo commenti sprezzanti e gratuiti a chiunque perché sappiamo che questo diverte la gente", la replica dell'ex Gijon.