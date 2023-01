Ronaldo contro Messi, quanto costano i biglietti della partita: cifra mostruosa!

Cresce l'attesa per l'amichevole tra l'Al-Nassr e il Psg in Arabia Saudita. Una partita speciale, che vedrà (probabilmente) il debutto di Cristiano Ronaldo nel club saudita, in una sfida mozzafiato contro il rivale di sempre, Lionel Messi. Non solo, sarà una sfilata di campioni tra cui anche Mbappé e Neymar. Un evento di rilevanza internazionale e atteso dai fan di calcio di tutto il mondo. Per la sfida, in programma il 19 gennaio, il capo della Saudi General Entertainment Authority ha lanciato un'incredibile iniziativa.