Messi e la Coppa del Mondo: il dettaglio di una foto ha scatenato l’Argentina

PARIGI - Lionel Messi ha già fatto rientro a Parigi assieme alla moglie, Antonella Roccuzzo, e ai tre figli. A far scalpore nelle ultime ore è stato uno scatto che ritrae il sette volte Pallone d'Oro e fresco campione del mondo mentre sorseggia il tradizionale mate. Un dettaglio però ha incuriosito particorlamente: nella "bombilla" (oggetto di metallo a forma di tubo, stretto, utilizzato per bere l'infuso di yerba mate) sono incise tre stelle, in riferimento ai Mondiali vinti dall'Argentina (nel 1978, 1986 e 2022) e una mini Coppa del Mondo. Nel bordo argentato della classica "zucca a fiasco", invece, sono ben visibili i nomi dei tre figli di Messi: Thiago, Mateo e Ciro.