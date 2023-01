Clamoroso in Canada: allenatore esonerato 15 ore dopo l’ingaggio

Il messaggio aberrante

Il motivo scatenante non è passato inosservato dai dirigenti del club che hanno ritenuto opportuno allontanare Sandro Grande. A quel tempo, dopo un attacco con armi da fuoco, l’allenatore aveva preso di mira il governo del Quebec dopo che l’attentatore non era riuscito a sparare al Primo Ministro, ma aveva ferito diverse persone. ”L'unico errore commesso dal tiratore è stato quello di mancare il bersaglio. Amico, sarà per la prossima volta! Spero!». Il commento aberrante - pur a distanza di oltre dieci anni - è costato il posto di lavoro all’allenatore.