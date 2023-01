Arbitri, oltre il fuorigioco semiautomatico c'è la svolta di Rocchi

Leggete sul nostro sito i particolari tecnici sull'utilizzo del nuovo strumento della tecnologia applicata al calcio che entrerà in funzione dal 18 gennaio, in occasione della finale di Supercoppa a Riyad fra Milan e Inter. Qui si sottolinea il ruolo di battistrada, anche a livello internazionale, della Confindustria del pallone, prima Lega ad adottare la Goal Line Technology, il Var e ora il fuorigioco semiautomatico.

Qui si rimarca la svolta comunicativa impressa dal designatore, scandita dalla chiarezza e dalla trasparenza di una gestione che cambia in meglio i rapporti dell'indispensabile componente arbitrale con il resto del mondo del calcio. Rocchi sta meritoriamente aprendo porte e finestre, raccontando le cose come stanno, snocciolando numeri e dati su tempo effettivo e tempo di recupero, separazione delle carriere, ammonizioni, espulsioni, rapporti con i giocatori e con gli allenatori, filosofia della direzione di gara e del Var; non dribblando le domande e le considerazioni su errori clamorosi, come quello commesso da Sacchi a Monza.

Al tempo stesso, con l'autorevolezza del ruolo che ricopre da un anno e mezzo, Rocchi tutela la crescita dei suoi ufficiali di gara, a cominciare dal trentottenne fischietto della sezione di Macerata che, per migliorare ancora, potrà mettere a frutto la negativa esperienza brianzola che ha comprensibilmente mandato l'Inter su tutte le furie . Saggia la decisione di mandarlo in panchina e non di sospenderlo.

La tecnologia fornisce al calcio strumenti sempre più sofisticati perché sia un gioco sempre più equilibrato, trasparente e giusto, ferma restando la fallibilità umana. Ma, come sosteneva Mary Pickford, grande attrice canadese agli inizi del XX secolo, produttrice e cofondatrice di United Artists, assieme a Charlie Chaplin e Douglas Fairbanks Sr, quelli che non sbagliano mai perdono molte occasioni per imparare qualcosa.