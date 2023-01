Retroscena criminale: agguato a Marassi. Ieri scarcerato anche l’ultimo arrestato

ROMA - Poteva davvero succedere il finimondo. Non che bloccare un’autostrada e dar vita a una maxi-rissa sia poco, ma provate a immaginate uno scontro tra gli ultras del Napoli da una parte, e quelli di Sampdoria, Bari, Hellas Verona e Ternana dall'altra (ognuna di queste tifoserie è nemica dei napoletani e amica dei doriani), nei pressi dello stadio Marassi, in un quartiere affollato di persone che poteva trasformarsi in una trappola mortale. È la nuova pista che stanno battendo gli inquirenti della Procura di Arezzo e delle Digos di Roma e Napoli, impegnati in una doppia direzione: dare un volto e un nome ai protagonisti degli scontri sull'A1 e indagare su quanto accaduto prima, durante e dopo. Secondo quanto ha rivelato ieri il Corriere della Sera, il "ring" scelto in un primo momento potrebbe non essere stato quello su cui, invece, romanisti e napoletani si sono poi affrontati. L’assalto di Genova non si sarebbe mai consumato perché i tifosi del Napoli avrebbero preferito scontrarsi prima con quelli della Roma, anche loro nei paraggi di Badia al Pino. La sensazione diffusa è che la concentrazione di tifosi di varie squadre - proprio nel capoluogo ligure - fosse il preludio di un possibile regolamento di conti nel mondo criminale. Gli agenti hanno annusato il pericolo osservando a Marassi stendardi e vessilli di baresi, veronesi e ternani, tifoserie che non vanno d'accordo tra loro (ed era dunque sospetto che si ritrovassero tutte insieme, sedendo tra l'altro in seggiolini adiacenti); così, all’altezza di Arezzo, la polizia ha deciso di mettere un posto di blocco per rispedire indietro tutti gli ultras del Napoli, trovando in alcuni minivan spranghe, bastoni, bottiglie, cinture e pietre.