Milan e Inter attraverso il deserto

L e milanesi speravano in un risultato diverso, diciamo pure opposto. Invece dal Maradona è arrivata, e nel modo più fragoroso possibile, la notizia meno piacevole per Pioli e Inzaghi che oggi, quando sfideranno rispettivamente il Lecce e il Verona, si ritroveranno a -10 (i rossoneri) e a -13 (i nerazzurri) dal Napoli. Peraltro, a stare allo spettacolo azzuro di ieri, inseguendo una squadra che quando decide di dare tutto diventa intoccabile. È un’altra mazzata per le milanesi che, a meno di crolli clamorosi della capolista, dovranno puntare soprattutto sulle coppe, a cominciare dalla “Super” di mercoledì prossimo a Riyad. Poi ci sarà la Champions per entrambe e la Coppa Italia solo per l’Inter. Ma al di là di quanto è accaduto a Napoli, per Inter e Milan il momento resta piuttosto delicato. La Coppa Italia, da alcuni considerato un torneo di secondo o terzo piano, si è infilato in mezzo alle già evidenti difficoltà delle due squadre e le ha rese più acute. L’Inter ne è uscita fuori col fiatone, il Milan è uscito e basta. Inzaghi ha vinto in rimonta contro una squadra di Serie B (comunque una squadra che gioca bene, il Parma), dopo 120 minuti brutti, ma brutti davvero; Pioli è stato eliminato dal Toro in 10 per 50 minuti e mentre Juric poteva spendere solo le sue riserve, al contrario del tecnico milanista che ha chiuso la gara con la formazione titolare. Tutt’e due hanno giocato in casa, tutt’e due si sono spente, tutt’e due hanno lasciato sul campo una pessima impressione.

Effetto Qatar

Sembrano scosse dal Mondiale, forse sorprese da una situazione nuova. Il Milan ha ripreso col 2-1 di Salerno, bella partita, a tratti dominata, ma chiusa anche in quel caso col rischio di farsi riprendere. Proprio come è accaduto contro la Roma, da 2-0 a 2-2. Per spiegare una flessione evidente si è parlato dei cambi non convincenti di Pioli (contro la Roma) e dello scarso rendimento di quei giocatori, arrivati in estate, che dovevano sollevare dalle fatiche i titolari fissi del Milan. Ma si possono aggiungere anche altri fattori legati al rendimento, in questo momento opaco, di giocatori di primo livello, gli stessi che nella stagione scorsa hanno portato il Milan al successo. Nelle ultime tre partite ufficiali, i rossoneri hanno preso gol all’83’ (Bonazzoli) a Salerno, all’87’ (Ibañez) e al 93’ (Abraham) contro la Roma, infine al 114’ (Adopo) in Coppa Italia contro il Torino. Non è per niente un buon segno. Per l’Inter il discorso è perfino più ingarbugliato. Aveva ricominciato il campionato con una vittoria che avrebbe potuto riaprirlo, ma l’uno a zero sul Napoli è stato pagato a caro prezzo dai nerazzurri nella gara successiva, quella di Monza, pareggiata con un calcio faticoso, impacciato, un calcio vuoto, ribadito pochi giorni dopo in Coppa Italia contro il Parma. Anche per l’Inter il Mondiale ha portato effetti contrastanti, ha restituito a Inzaghi un Lautaro in buone condizioni e un Lukaku a pezzi (proprio come Inzaghi lo aveva consegnato al ct del Belgio), un Brozovic di nuovo infortunato e un Dumfries giù di forma.