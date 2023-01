L'effetto Ranieri tra Grosso e Mignani

IL NUOVO CHE AVANZA - Il nuovo che avanza arriva direttamente dal passato. Guarda al futuro con nuove ambizioni, ma proviene ancora dalle nostre spalle. Perché, in fondo, ha ragione il veterano Ranieri: il calcio è molto più semplice di quanto non lo abbiamo complicato. E allora, proprio al debutto in panchina del tecnico testaccino tornato con la testa dove aveva lasciato il cuore oltre trent’anni fa, il Cagliari risorge dalle sue ceneri e si rilancia nella complicata e tutt’altro che definita lotta per la A credendo di poter tornare esattamente al passato. Obiettivo anche di Liverani che, tuttavia, non era mai stato accompagnato da tanta popolarità, un limite fatale quasi quanto l’evidente discontinuità che aveva finito per espellere la compagine sarda dal perimetro playoff. Spinto dalla sua gente, altro immediato effetto del cambio di Giulini, Ranieri rimette subito le cose al loro posto, ma siccome non ha la bacchetta magica, ciò conferma anche che questa squadra non era da buttare. I gol di Pavoletti e del nuovo acquisto Azzi griffano una vittoria mai tanto preziosa e importante. Insomma, c’è anche il Cagliari per la A.