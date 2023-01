Cristiano Ronaldo snobbato anche dall'Al-Nassr: lo sfottò dei tifosi è impietoso

Cristiano Ronaldo ancora al centro dell'attenzione. Il fuoriclasse portoghese continua ad essere duramente criticato sui social per il trasferimento all' Al-Nassr , con uno stipedio faraonico. Mentre CR7 continua ad allenarsi e a prepararsi per il suo debutto, alcuni utenti non hanno perso occasione per sfotterlo sul web.

La frase di Ronaldo ad Ancelotti in italiano: scoppiano entrambi a ridere

Ronaldo, sfottò sui social

Nell'ultima partita del campionato arabo l'Al-Nassr ha pareggiato per 0-0 contro l'Al-Shabab, in trasferta. In tanti sui social hanno sottolineato come Ronaldo fosse assente dalla formazione titolare e quindi ancora una volta in panchina, come successo spesso nel suo ultimo periodo al Manchester United. Lo sfottò ha, però, avuto vita breve: Ronaldo è deve ancora scontare la squalifica di due giornate dopo la sanzione ricevuta in Premier League.