"Georgina spia per distruggere Ronaldo": l'assurda teoria e i dieci indizi clamorosi

Gira sul web e sui social un'assurda e clamorosa teoria del complotto che riguarda Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo e che coinvolge anche Messi. Addirittura esistono 10 punti, degli indizi, che formerebbero un piano machiavellico ideato per rivelare la vera natura di Georgina nella vita di Ronaldo: una "spia per distruggere Cristiano". Ecco tutte le mosse che Georgina avrebbe fatto anno dopo anno per pianificare la caduta dell'ex United.

I 10 punti

1. Nel 2014, Georgina Rodriguez ha iniziato un nuovo lavoro dentro Gucci, la società che sponsorizza Messi dal 2012. All'epoca Georgina era sconosciuta e non aveva un grande curriculum, quindi è un po' strano che sia riuscita a ottenere un lavoro in una così grande marca del mondo della moda. Ronaldo ha incontrato Georgina in un negozio Gucci nel 2016. La nota curiosa è che Georgina è stata trasferita dal negozio di Valencia al negozio di Madrid appena un mese prima che si incontrasse con CR7. Aveva lavorato a Valencia per 2 anni prima di cambiare e incontrare subito Ronaldo.

2. Il piano ha preso il via nel momento in cui ha incontrato Ronaldo. Hanno iniziato a frequentarsi, ad uscire, a mangiare insieme. È da lì che ha cercato di dargli da mangiare cibo malsano per rovinare il suo fisico di 22enne.

3. Ha continuato a distrarlo dal calcio. Ronaldo ha anche detto in un'intervista recente che ha dovuto dormire in stanze diverse le notti prima delle partite per poter dormire sonni tranquilli. Georgina ha iniziato un vero e proprio lavaggio del cervello, deviandolo dal calcio.

4. Ha quindi iniziato ad affamarlo e a non dargli da mangiare per diversi giorni tra il 2019 e il 2020. Questo è il motivo del suo improvviso "calo" di velocità e corsa.

5. Ha commentato più volte sotto le foto di Messi, anche se sapeva quanto a Cristiano non piacesse questa cosa. Messi invece ha pagato ballerini professionisti per rendere Ronaldo geloso, cercando di rovinare la sua vita personale, che ha influenzato le sue prestazioni sul campo.

6. Ha costantemente pubblicato post sulla sua visita a Las Vegas, un luogo in cui Ronaldo ha una storia difficile. Questo era chiaramente un tentativo di innescare il suo disturbo da stress post-traumatico: sa che CR7 non può andarci per motivi calcistici. Avete notato che Ronaldo ha iniziato a portare gli occhiali solo quando Georgina è entrata nella sua vita? Ha rovinato la sua vista.

7. Ha instillato in lui qualità antinazionali che gli hanno reso impossibile dare il 100% per il Portogallo, il suo paese.

8. Georgina ha tagliato i capelli a Ronaldo una settimana prima dell'inizio della Coppa del Mondo. E lui ha "sbagliato" il colpo di testa a pochi centimetri su quel cross di Bruno Fernandes.

9. Quando Ronaldo ha attraversato una brutta fase della sua carriera, cioè quando Ten Hag lo metteva in panchina, lei caricava storie di lei seduta in panchina. Un tentativo per prendere in giro Cristiano e giocare con la sua salute mentale.

10. Quando Messi ha vinto il suo settimo Pallone d'oro, Georgina ha messo 7 candeline sulla sua torta di compleanno, dandoci un indizio sul fatto che dietro a tutto c'era lei e prendendo in giro Ronaldo. Il povero Ronaldo non poteva nemmeno accorgersene. Non è tutto, di recente ha postato una foto con il "2" fatto con le mani. Questo è anche il numero di gol di Ronaldo in questa stagione.