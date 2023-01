Il top player che vuole andare da Ronaldo in Arabia e parla con Garcia: svelato il nome

ROMA - Non solo Cristiano Ronaldo: l'Arabia attira numerosi campioni del calcio "che conta" e dopo il portoghese (che si è aggiunto a una già nutrita schiera di nomi europei e sudamericani), sono altri tentati dall'avventura araba. L'ultimo nome che si aggiunge ai rumors è quello di Eden Hazard: l'attaccante belga infatti, avrebbe parlato con l'allenatore dell'Al-Nassr Rudi Garcia per un trasferimento alle sue dipendenze, dove sarebbe compagno di squadra proprio di Cristiano Ronaldo. Nelle ultime stagioni, dopo il trasferimento dal Chelsea al Real Madrid, il belga ha vissuto annate complicate, complici gli infortuni: la sua carriera potrebbe proseguire alle dipendenze di Garcia. I due, peraltro, hanno già lavorato assieme al Lille. A conferma di tutto questo, un video pubblicato dal El Chiringuito, nel quale i due si incontrano per poi, afferma El Chiringuito, spostarsi nell'ufficio di Garcia e discutere del possibile trasferimento di Hazard (il cui contratto entrerà nell'ultimo anno questa estate) all'Al-Nassr.