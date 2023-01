Supercoppa, Collovati: “Il Milan ha più rabbia. Inter, quanti problemi!”

Milan-Inter scatena mille ricordi, figurarsi quando assegna un trofeo come la Supercoppa Italiana in palio a Riyad mercoledì 18 gennaio. È l’occasione per parlarne con il campione del mondo ed ex di rossoneri e nerazzurri Fulvio Collovati, intervenuto nel podcast de Il Cuoio.

Chi arriva meglio alla finale di Riyad?

“Ho sempre sostenuto che per organico e considerando la delusione dell’anno scorso dopo aver perso lo scudetto nel finale l’Inter fosse l’anti Napoli. Adesso non sono più tanto convinto. Ci sono tanti problemi innanzitutto difensivi, subisce troppe reti per una retroguardia con Skriniar, obiettivo del Psg, De Vrij nazionale olandese, Bastoni nazionale italiano, senza dimenticare Acerbi. Per cui c’è da chiedersi cosa stia succedendo. In più c’è il problema Lukaku, irriconoscibile rispetto a due anni fa. Correa non si è mai ambientato, Lautaro è rientrato dal Mondiale e non sembra al massimo. Anche il Milan ha tanti infortuni e gli manca qualcosa a livello di fisicità in difesa. Davanti, Ibrahimovic non si sa quando rientra, se rientra, inizio ad essere molto scettico. Anche Origi e Rebic sono spesso out. Alla fine restano Leao-Giroud, Giroud-Leao, Leao-Giroud. Sono due squadre incerottate, con dei problemi. Come cattiveria vedo meglio il Milan, più arrabbiato per gli ultimi risultati”.

L’Inter ha un problema Inzaghi?

“Lo reputo un buon allenatore, ma temo non sia entrato in empatia al 100% con tutti i calciatori. Ho questa impressione: ci sono troppi problemi e allora devi chiamare in causa l’allenatore. La difesa, Brozovic, l’esterno sinistro, Correa voluto da lui, Acerbi ha rimpiazzato De Vrij. I giocatori non sono contenti”.

Cosa perde e cosa guadagna il calcio con le finali di Supercoppa in giro per il mondo?

“Ci guadagna i soldi, perché ormai è diventata una macchina: 250 milioni di euro all’anno per Cristiano Ronaldo sono una follia e il messaggio è lo stesso e porterà alla scelta dell’Arabia Saudita per il Mondiale 2030. Il calcio si avvicinerà a paesi lontani dal calcio, anche se, va detto, gli ultimi Mondiali sono stati un successo mediatico. Qatar, Arabia, Marocco, arriverà il momento della Cina e dell’India, del Kazakistan, perché c’è sempre più bisogno di allargare gli orizzonti”.

Dove si deciderà la partita?

“Sarà una grande partita sulla fascia sinistra del Milan e quella destra dell’Inter, lì si deciderà tutto. Poi, memore dei gol di testa presi contro la Roma, il Milan non può non temere Dzeko. Conteranno molto le accelerazioni di Leao, i colpi di testa di Giroud e Dzeko. Bisogna capire se Lautaro Martinez sarà in giornata. Sarà una grande gara per gli attaccanti”.