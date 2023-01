Schürrle nudo sotto la neve a -19°: il Mondiale con la Germania è un ricordo

"La solitudine e la competizione infinita e incontrollabile", i motivi per cui André Schürrle ha detto addio al calcio giocato nel 2020. Dopo il ritiro, il campione del mondo con la Germania nel 2014 si mantiene in forma "in modo estremo ed unico". Schürrle, che ha 32 anni, ha accettato la sfida proposta dall'atleta estremo Wim Hof. In cosa consiste? L'ex Chelsea (ha vinto una Premier League con i Blues) e Borussia Dortmund, ha condiviso diverse foto sul suo profilo Instagram che lo ritraggono mentre scala una montagna seminudo, sotto la neve, con alcuni compagni di viaggio. La comitiva di Schürrle è salita sul Sniezka, vetta di 1.603 metri tra i Monti dei Giganti, in Polonia. "La cosa mentale e fisica più difficile che abbia mai fatto! Negli ultimi minuti non riuscivo a sentire nulla e dovevo trovare qualcosa dentro di me per andare avanti! Un'esperienza che non dimenticherò mai! -19 gradi, 100 chilometri orari di vento in faccia, neve forte e pioggia!", ha scritto il campione del mondo 2014 su Instagram. L'ex compagno di squadra al Chelsea, Didier Drogba, ha risposto elogiando l'impresa di Schürrle: "Orgoglioso di te, amico mio, il mio corpo avrebbe subito smesso di funzionare".