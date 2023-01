Vialli, ieri i funerali. Dove si sono svolti, chi c'era e tutti i dettagli

LONDRA (Inghilterra) - L’ultimo abbraccio, il più intimo, il più commosso. «Ciao, Luca», ancora e per sempre. Ieri pomeriggio a Londra, alle 17 locali, l’ultimo addio a Gianluca Vialli, con una cerimonia in forma privatissima che si è tenuta presso il Mortlake Crematorium a Kew Meadow Path. Accanto alla moglie Cathryn, e alle figlie Olivia e Sofia, c’erano i tre fratelli e la sorella di Gianluca: Nino, Marco, Maffo e Mila. E pochi, pochissimi amici di sempre e del mondo del calcio arrivati dall’Italia. Il ct Roberto Mancini con il presidente federale Gabriele Gravina; Massimo Mauro e Ciro Ferrara; Riccardo Grande Stevens, figlio di Franzo, presidente onorario della Juventus; Nando, l’amico del cuore, e Tommaso Tavella, la sua Cremona, le sue radici. La sua città lo aveva salutato con una messa celebrata il 9 gennaio nella parrocchia di Cristo Re: in quell’oratorio Gianluca aveva dato i primi calci a un pallone. A Roma il mondo del calcio si era ritrovato il 12 gennaio nella chiesa di Santa Teresa al Bambino Gesù.