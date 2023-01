Totti se la prende ancora con Del Piero: "Dalle ferrovie guarda dove sei finito..."

ROMA - L’ironia di Francesco Totti continua a martellare l’amico Alex Del Piero. I due ex capitani, impegnati in un torneo di padel, si sono nuovamente incontrati e l’ex giocatore romanista non ha risparmiato il suo collega juventino, bersagliato per la sua tenuta da gioco.

Look stravagante

L’ex capitano della Roma già in occasione dei Mondiali non aveva perso occasione per prendere in giro il suo amico che - nell’occasione - si era presentato a un pranzo con un vestito blu. “E’ arrivato il bigliettaio…. biglietti… biglietti prego!”. E anche in questa occasione Totti ha voluto rimarcare il look del malcapitato Del Piero che era sceso sul campo da padel con una maglietta arancione. “Dalle Ferrovie all’Anas in un mese” ha scritto Totti sui propri social, pubblicando una foto dell’amico, e accompagnandola da emoticon con una grassa risata.