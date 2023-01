Vicenza, insulti razzisti a una calciatrice: il presidente denuncia due tifosi

VICENZA - Increscioso l'episodio di razzismo verificatosi nel corso di Vicenza-Jesina, campionato femminile di Serie C. Una calciatrice biancorossa, l'attaccante nigeriana Rafiat Folakemi Sule, è stata vittima di un orrendo insulto razzista. Durante l'incontro, disputatosi allo stadio di Altavilla Vicenza, un uomo e una donna sugli spalti hanno attaccato la calciatrice, espulsa per un fallo di reazione: "Bestia! Sei scura, bestia!". Parole raccapriccianti e subito condannate dalla presidentessa del Vicenza, Erika Maran, con un video pubblicato su Facebook: "È una cosa fuori di testa", tuona la numero uno del club biancorosso. "Qua si va oltre la giustizia sportiva. Mi muoverò a livello penale, vista la gravità dell'episodio. Non erano molti i tifosi della Jesina accorsi allo stadio, dovremmo risalire velocemente ai colpevoli. Dobbiamo superare lo scoglio della paura di denunciare: la tutela delle mie ragazze viene prima di tutto e io non ho paura di espormi in prima persona".