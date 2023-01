La figlia di Bruno Beatrice: “Mio padre ucciso dai raggi X, non servono luminari”

FIRENZE - La tragica scomparsa di Gianluca Vialli sembra aver scoperchiato un qualcosa , che in questi giorni sta emergendo prepotentemente. Prima le dichiarazioni di Dino Baggio , che ha confessato di temere un legame tra sostanze assunte dai calciatori in attività e le malattie palesatesi successivamente, poi le drammatiche esternazioni di Brambati e di Radocioiu . Fino ad affondare ancor più indietro nella memoria, come testimoniato da Claudia Beatrice ai microfoni della Rai.

Claudia Beatrice: "Raggi X per la pubalgia, così è morto mio padre"

La primogenita di Bruno Beatrice, ex calciatore tra le altre della Fiorentina negli anni Settanta, scomparso a soli 39 anni a causa di una leucemia, ricorda: "Anche se l'inchiesta penale sul caso di nostro padre fu archiviata, ci sono stati altri giocatori di quella squadra deceduti dopo aver contratto malattie importanti. Mio padre si sottopose a una terapia di raggi X per guarire dalla pubalgia, con sedute che duravano dai 30 ai 45 minuti, cui si sottoponeva a giorni alterni. Calcolando l'esposizione per la frattura a un dito o una gamba, non servono luminari per arrivare alla conclusione".