Il dramma di una ex stella del calcio: il suo cuore irreparabilmente danneggiato

Il mondo del calcio è sotto shock per le condizioni di salute di un'ex stella, attaccante olandese con un passato all'Ajax, Arsenal e Barcellona. Si tratta di Marc Overmars, attualmente dirigente del club belga Royal Antwerp, che è andato in arresto cardiaco lo scorso 30 dicembre. Quello che è stato definito come un "ictus lieve" ha però portato a danni irreparabili.