Un calciatore lancia oggetti e scatole dalla finestra: l'incredibile motivo

Pomeriggio in preda all'ira per Greg Halford. E' diventato virale un video pubblicato su Twitter che ritrae il 38enne difensore ex, tra le altre, di Portsmouth, Nottingham Forest e Sunderland gettare di tutto dalla finestra del proprio appartamento: vecchie scatole di scarpe, vestiti, confezioni contenenti cd, effetti personali e anche una bicicletta. Ma cosa si nasconde dietro la furente reazione di Halford?