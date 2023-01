Superlega, la rivelazione di Laporta: "Infantino era pronto ad ascoltare i club"

BARCELLONA (SPAGNA) - Joan Laporta svela che " Gianni Infantino era pronto ad appoggiare la Superlega ". Intervenuto nel corso del documentario sulla Superlega trasmesso su Apple TV è presente anche un'intervista al numero uno del club blaugrana, nella quale afferma come il numero uno della Fifa avesso dato la propria apertura ad ascoltare le più grandi società europee riguardanti la nuova manifestazione continentale. "E' stato possibilista nel parlare della Superlega", aggiunge Laporta .

Tra i tanti temi toccati nell'intervista dal numero uno del Barcellona, spicca l'intenzione di Infantino di fondare una nuova competizione per club a livello globale: "Infantino sta sviluppando la sua competizione, un Mondiale per club rendendola più grande". Un progetto ambizioso e condiviso dal Barcellona, come confermato dallo stesso Laporta: "Noi rispettiamo questo progetto perché sembra molto attraente".