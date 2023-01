Giornata della memoria, Roma e Lazio scendono in campo con un fumetto speciale

ROMA - Un nuovo modo per ricordare e per aiutare i più giovani a comprendere l’importanza della Giornata della Memoria. La Comunità ebraica, l'A.S. Roma e la Fondazione S.S. Lazio 1900 - con il patrocinio della Regione Lazio - hanno collaborato alla realizzazione di un prodotto editoriale a fumetto da presentare in alcune scuole romane venerdì 27 gennaio, Giornata della Memoria, finalizzato a far comprendere la assoluta illogicità di ogni espressione antisemita negli stadi, così come di ogni discriminazione razziale o territoriale. Tramite le tavole a fumetto, la Comunità ebraica, la Roma e la Lazio hanno voluto rendere omaggio agli atleti e dirigenti che furono vittime della repressione nazifascista a partire dal 1943 nella Capitale e in Italia.