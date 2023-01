Aguero, furia contro Ibrahimovic: ecco la risposta piccata a Zlatan

BUENOS AIRES (Argentina) -Sergio Agüero esce allo scoperto e risponde a muso duro a Zlatan Ibrahimovic. A Parigi, il giocatore svedese - nel corso della presentazione della presentazione del film in cui ha avuto modo di fare una piccola parte - ha rilasciato delle dichiarazioni contro alcuni giocatori della nazionale argentina per il Mondiale. Nonostante Ibra abbia elogiato Lionel Messi, lo svedese è stato duro con tutti gli altri: "Si sono comportati male, non puoi rispettarli…”.

La risposta del Kun

Il Kun Augüero è uscito allo scoperto su Twitch, e la risposta non è stata per niente diplomatica. “Mi sembra molto scortese dire che non vinceremo più - ha sottolineato Agüero nella diretta Twitch - penso che prima di preoccuparti dell'Argentina, caro Ibrahimovic potresti preoccuparti del tuo Paese, della tua nazionale e dei tuoi compagni di squadra visto che non siete andati neanche agli ultimi Mondiali”.