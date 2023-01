Dani Alves, l’avvocata della vittima rompe il silenzio: le frasi sono agghiaccianti

L’ex calciatore della Juve, Dani Alves, resta in carcere e senza cauzione - in attesa del processo - dopo la presunta violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 23 anni avvenuta il 30 dicembre al nightclub Sutton di Barcellona. Un arresto avvenuto quasi una settimana fa, cui ha fatto seguito la difesa da parte della moglie. Oggi a parlare, per la prima volta, è l’avvocata della ragazza, Ester García López, che in un’intervista per l’emittente brasiliana “Uol” ha precisato che il giocatore non ha utilizzato una preservativo nel presunto stupro e che la sua cliente ha dovuto usare farmaci per prevenire il rischio di una possibile infezione a trasmissione sessuale. La ragazza, secondo l’avvocata, “sta ricevendo supporto psicologico attraverso un ente pubblico specializzato nel trattamento delle vittime di violenza. L’ospedale gli ha inviato un trattamento completo volto ad evitare qualsiasi tipo di malattia infettiva, dal momento che non ha utilizzato il preservativo. Ha anche una cura farmacologica con ansiolitici per riuscire a dormire”.