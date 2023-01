Calcio e memoria. Domani a Empoli si ricorda Carlo Castellani

E' un’iniziativa che parte dal calcio e che si lega al ricordo. Appuntamento allo stadio Carlo Castellani di Empoli nel Giorno della Memoria, domani, 27 gennaio alle ore 15 per un confronto con testimonianze legate alla figura di Carlo Castellani promosse dal Gruppo Giornalisti Sportivi Toscani (Ussi Toscana) con la collaborazione dell' Empoli Football Club.



L’Ussi Toscana con il presidente Franco Morabito e Carlo Salvadori con Gaia Simonetti consegneranno una targa con una frase sulla forza del ricordo al figlio di Carlo Castellani, Franco, in ricordo del padre scomparso l’11 agosto 1944, appena trentacinquenne, all’interno del campo di concentramento di Mauthausen.



La cerimonia, che servirà come ogni anno a tenere accesa la memoria, si tiene presso la sala stampa di uno dei due impianti di calcio – l’altro è quello della vicina Montelupo, luogo di nascita sia di Carlo che di Franco Castellani – intitolati all’ex calciatore della squadra azzurra. Interverranno personalità politiche e sportive di Empoli e di Montelupo assieme a rappresentanti del club.



Uno spazio sarà dedicato alla testimonianza preziosa della famiglia Castellani, che incontrerà gli studenti di una scuola media inferiore empolese, che hanno scritto del valore della vita legato al ricordo di Castellani.