"Chiedimi chi era Gianluca", l'Aic ricorda Vialli

'Chiedimi chi era Gianluca'. L'associazione italiana calciatori ricorda Gianluca Vialli tramite chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare al suo fianco nei 14 anni da Consigliere Aic, dal 1985 al 1998: anni di battaglie sindacali che - come ricorda la rivista 'Il Calciatore' - lo hanno sempre visto in prima linea, sin da quando, giovanissima promessa della Sampdoria, entrò a far parte del Consiglio Direttivo AIC alla sua prima vera stagione in Serie A. Il suo impegno per il sindacato calciatori e il suo apporto non sono mai mancati, nemmeno quando, dopo vittorie e trofei conquistati in maglia blucerchiata, con la Juventus e in azzurro, chiuse la carriera al Chelsea e dall'Inghilterra continuò a lottare e "metterci la faccia" per migliorare e salvaguardare i diritti dei colleghi delle categorie inferiori. "Gianluca è stato un caro amico e un uomo di grande personalità, sempre gioioso e divertente - lo ricorda Demetrio Albertini, Consigliere Aic dal 1994 a 2014 - Il primo ricordo è legato al mio esordio in Nazionale, quando nella prima partita in maglia azzurra mi sono trovato a lanciare e servire due campioni come lui e Roby Baggio. Un'emozione che non ho mai dimenticato. Gianluca è poi sempre stato un leader, in campo e fuori. E un leader per natura si dona agli altri - prosegue l'ex centrocampista del Milan - Ha combattuto molte battaglie in prima fila e a tutela dei tanti calciatori delle serie inferiori che non avevano a quei tempi le nostre fortune". Fu senza dubbio tra i "protagonisti" del primo sciopero "totale" del calcio italiano che l'AIC proclamò e mise in atto il 16 ed il 17 marzo 1996, sicuramente una tra le tappe fondamentali che hanno segnato la storia dell'Associazione.