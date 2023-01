Dani Alves, ecco cosa ha proposto alla vittima e la decisione della ragazza

ROMA - "Non voglio soldi, ma solo che vada in prigione". Ester Garcia Lopez è l'avvocato della giovane donna che accusa di stupro il calciatore Dani Alves in una discoteca a Barcellona. E quando le chiedono notizie sulla sua assistita, la prima cosa di cui parla è la ferma determinazione della ragazza ad avere giustizia: "Non le interessa il denaro che le potrebbero offrire, vuole solo giustizia. L'ospedale ha prescritto un trattamento completo per prevenire qualsiasi tipo di malattia infettiva e contagiosa, perché non è stato utilizzato il preservativo. Sta assumendo anche ansiolitici perché non riesce più a dormire ".- ha concluso l'avvocato.