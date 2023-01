Chi era Carlo Tavecchio, dai Dilettanti alla gaffe su Optì Pobà e quella frase sulle banane

ROMA - Lutto nel mondo del calcio. È deceduto, all'età di 79 anni Carlo Tavecchio, ex presidente della Federcalcio e attuale numero 1 del Comitato regionale lombardo della Lega Nazionale Dilettanti. Proprio nel corso di un'assemblea della Lnd, Tavecchio affrontò lo scottante tema dei troppi stranieri presenti in Italia, illustrando al contempo la sua opinione in merito: “Le questioni di accoglienza sono una cosa, quelle del gioco un’altra. L’Inghilterra individua dei soggetti che entrano, se hanno professionalità per farli giocare", affermava Tavecchio che poi aggiunse: "Noi invece diciamo che Optì Poba è venuto qua che prima mangiava le banane e adesso gioca titolare nella Lazio e va bene così. In Inghilterra deve dimostrare il suo curriculum e il suo pedigre"”. Una gaffe che attirò, su di sé, le antipatie di milioni di italiani.