Rissa nel calcio giovanile: la foto shock dei lividi ai ragazzi

ROMA - Ennesimo episodio violento nel calcio giovanile: lo scenario è la gara dell'Under 17 tra Sporting Termini e Fincantieri, giocata a Palermo. Al termine della gara la squadra di casa, sui propri canali social, ha denunciato quanto accaduto. Dopo un primo cartellino rosso, si legge nella ricostruzione apparsa sul profilo Facebook, dello Sporting Termini, a seguito di un calcio d'angolo "Spintoni e minacce di ogni tipo che portano ad un ennesimo cartellino rosso che porta a scene di ordinaria follia... I ragazzi dello Sporting Termini aggrediti con pugni ,calci e pestati a terra con violenza inaudita inspiegabile ragazzi che sembravano animali impazziti.... In tutto ciò anche l'invasione di campo da parte dei genitori (padri e madri) che hanno inveito e strattonato anche l'arbitro che aveva sospeso la partita". A testimonianza di quanto accaduto, lo Sporting Termini ha pubblicato un'immagine che ritrae i ragazzi, a volto coperto, che mostrano i segni della rissa, tra lividi e volti tumefatti. Nervosismo che si era respirato fin dalle battute iniziali, tanto che l'allenatore ospite (scelta lodata dallo Sporting), a quanto si legge nella ricostruzione fatta dalla squadra di casa, aveva deciso di sostituire un proprio giocatore, reo di una testata a un avversario a palla lontana. Non finise qui, visto che, si legge nel post, venti minuti dopo "due pattuglie dei carabinieri hanno portato alla calma ed i giocatori dello Sporting hanno potuto raggiungere lo spogliatoio". Spogliatoi dove, secondo quanto ricostruito dallo Sporting, sarebbero proseguiti gli atti censurabili: "Atti di vandalismo e violenza anche nello spogliatoio ospite dove è stato sradicato un rubinetto e buttato nel gabinetto.... Ferma condanna a questi episodi di violenza che non fanno parte della nostra cultura calcistica soprattutto quando si parla di giovani".

La replica della Fincantieri

Non si è fatta attendere la replica della Fincantieri, anch'essa via social: "Condanniamo fermamente qualsiasi gesto violento, siamo consapevoli che i valori dello sport sono ben altri. I fatti avvenuti vanno però ricostruiti minuziosamente e non via social. I responsabili, dall’una e dall’altra parte, dovranno pagarne le conseguenze, ma solo quando appunto le responsabilità saranno individuate grazie anche al contributo determinante del referto arbitrale. Ci dispiace avere visto una comunicazione, a nostro avviso scomposta, fatta tra l’altro via social, da parte della consorella. Ci riserviamo quindi di approfondire l’accaduto anche con un supporto legale e di agire di conseguenza: non ci sottraiamo ad eventuali nostre responsabilità, ma siamo pronti a tutelarci in tutte le sedi opportune”.