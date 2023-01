Superlega, la clamorosa sentenza del tribunale di Madrid contro Uefa e Fifa

Clamorosa sentenza pronuncianta dal tribunale provinciale di Madrid in favore delle Superlega, accogliendo il ricorso contro il Tribunale Mercantile numero 17 e respingendo l'opposizione della UEFA. Si legge, come riportato da AS, che "la FIFA e la UEFA non possono giustificare il loro comportamento anticoncorrenziale come se fossero gli unici depositari di certi valori europei, soprattutto se questo deve servire da una scusa per sostenere un monopolio dal quale poter escludere o ostacolare l'iniziativa di quella che aspira ad essere la sua concorrente, la Superlega. Quella che avvertiamo è un'azione che ha tutte le caratteristiche di un ingiustificabile abuso da parte di chi detiene una posizione di dominio. Inoltre, non possiamo presumere in questa procedura cautelare che il meccanismo di distribuzione degli utili utilizzato da FIFA e La UEFA , che non è contrassegnata o controllata da un regolatore pubblico indipendente, costituisce necessariamente il meglio possibile per gli interessi generali dello sport ”.