Amrabat, indizio social sul futuro: la frase fa tremare la Fiorentina

FIRENZE - Il messaggio è criptico, e non è semplice capirne appieno il significato. Il centrocampista della Fiorentina Amrabat esce allo scoperto con una frase che non lascia tranquillo il club viola. Dopo aver disputato un grande Mondiale, il centrocampista marocchino ha ricevuto diverse offerte. Il giocatore ha ancora un contratto con la Fiorentina fino al 2024, con un’opzione per un’altra stagione.

Il messaggio social

Ma il giocatore sembra avere le idee chiare. E il sospetto che possa voler andar via da Firenze inizia a essere piuttosto concreto. “Vai adesso. Il futuro non è promesso a nessuno”. Una frase equivoca, che ha già fatto il giro di Firenze. Anche perché, dalla Spagna assicurano che il Barcellona si sarebbe fatto avanti presentando un’offerta per il suo cartellino. E il tecnico Xavi ha già dato il proprio benestare per l'arrivo del mediano della Fiorentina.