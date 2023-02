Caso Ziyech, salta all’ultimo il trasferimento al Psg per un motivo assurdo

PARIGI (Francia) - Una semplice operazione di mercato rischia di diventare un caso internazionale. Il Paris Saint Germain pensava di avere in pugno il cartellino di Ziyech, ma per il momento dovrà rinunciare al giocatore marocchino. Ogni cosa sembrava fatta, i documenti erano tutti pronti, così come i moduli per il trasferimento del calciatore dalla Premier League alla Ligue1 francese. Ma alla fine qualcosa è andato storto.