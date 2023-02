Superlega, l’ostacolo vero resta l’Inghilterra

La sentenza del tribunale di Madrid segna certamente un punto a favore della Superlega perché scherma i club promotori da ogni possibile ritorsione (anche preventiva) da parte dell’Uefa. Questa non potrà minacciare esclusioni dalle coppe a chi vorrà aderire ma non potrà neppure ostacolare - direttamente o indirettamente - l’organizzazione di un torneo alternativo. Non è una decisione inedita perché già nei giorni successivi l’annuncio del nuovo torneo, lo stesso tribunale si era già pronunciato a favore della Superlega in nome di una competenza territoriale legata al fatto che in Spagna ha sede legale la società promotrice, oggi chiamata A22 Sports Management. Se la sentenza consentirà all’azienda e al suo Ceo, Bernd Reichart, maggiore libertà di azione nella promozione della Superlega tenendo Juventus, Real Madrid e Barcellona indenni dagli strali di Ceferin, l’ultima parola su questa vicenda spetterà comunque alla Corte di Giustizia Ue di cui si attende il responso fra tre mesi. Dalla nomina di Reichart è cambiato non solo il nome della società promotrice ma tutto l’approccio comunicativo, oggi molto orientato al dialogo e alla condivisione. Perfino il linguaggio, perché il nome Superlega non viene quasi più usato in nessuna delle comunicazioni pubbliche.