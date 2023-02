Tacconi migliora: la speranza nelle parole del figlio

ALESSANDRIA - "Papà sta continuando con la riabilitazione, i progressi sono piccoli ma gli obbiettivi rimangono grandi, fra tanti, quello di avvicinarlo a breve a noi, la strada è ancora lunga e piena di trabocchetti, ma insieme vinceremo". Andrea Tacconi, ancora una volta, attraverso i social aggiorna sul padre Stefano. L'ex portiere di Juventus e Nazionale è infatti seguito da mesi dai medici per emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Il 23 aprile 2022 era stato male ad Asti, dove si trovava per un evento benefico. Come sempre, non mancano messaggi di incoraggiamento per il campione, "al guerriero che non mollerà mai e ritornerà vincente più che mai", e di sostegno alla famiglia.