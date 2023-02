"Caso Zaniolo punta dell'iceberg": il report Aic su violenze e intimidazioni

ROMA - "Quanto accaduto a Zaniolo è la punta di un iceberg fatto di episodi inaccettabili che, troppo spesso, coinvolgono i calciatori, la loro vita privata e le loro famiglie". E' questa l'analisi di Umberto Calcagno, il presidente Aic, alla presentazione dell'ottava edizione del rapporto "Calciatori sotto tiro", la ricerca dell'Associazione calciatori (Aic), che censisce ogni anno atti di violenza, intimidazioni e minacce sarà presentato a Roma il 14 febbraio al Centro sportivo della Polizia 'Tor di Quinto'. "I risultati o le questioni di mercato fanno parte della professione - prosegue Calcagno - e non possono mai essere una scusa per intimidazioni, violenze e minacce non più tollerabili. Il rapporto è un modo per analizzare costantemente l'andamento di un fenomeno preoccupante dal punto di vista culturale ma anche l'occasione per proporre iniziative educative che aiutino tutto il sistema a non abituarsi a considerare 'normali' tali episodi".