Caso Greenwood, cadono le accuse per l'attaccante dello United: la situazione

MANCHESTER - Il 30 gennaio 2022, una settimana dopo la sua ultima partita ufficiale con il Manchester United contro il West Ham (22 gennaio), Mason Greenwood è stato arrestato con l'accusa di tentativo di stupro, violenza aggravata e comportamento coercitivo dopo la denuncia presentata dalla sua ex fidanzata, Harriet Robson. L'attaccante inglese, che si è sempre dichiarato innocente, era in attesa di giudizio (il processo era in programma il prossimo novembre) e oggi, giovedì 2 febbraio, la polizia di Manchester ha confermato che, al termine di una lunga indagine, sono cadute tutte le accuse .

Greenwood era stato sospeso dallo United

Questa la dichiarazione del sovrintendente capo Michaela Kerr: "Data la significativa copertura mediatica di questo caso, è giusto che condividiamo la notizia che l'uomo di 21 anni, che era stato arrestato e incriminato in relazione a un'indagine aperta nel gennaio 2022, non deve più affrontare procedimenti penali a suo carico". Prodotto del vivaio del Manchester United, Greenwood era stato sospeso dallo United lo scorso 22 gennaio. Negli ultimi 12 mesi è stato arrestato due volte, l'ultima in ottobre per violazione dei termini della libertà vigilata.