Dani Alves e la chiamata alla moglie: "Non voglio perderti"

BARCELLONA - Emergono nuovi dettagli sulla situazione di Dani Alves, arrestato per una presunta violenza sessuale avvenuta lo scorso 30 gennaio in una discoteca di Barcellona e ancora in carcere. Secondo quanto rivelato nel programma Ana Rosa, il calciatore brasiliano ha potuto finalmente parlare con la moglie Joana Sanz via telefono. La chiamata è durata pochi minuti, con il calciatore che ha fatto una richiesta alla compagna.