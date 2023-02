Cristiano Ronaldo, compleanno amaro: c'è un assenza che fa rumore, è rottura

RIAD (Arabia Saudita) - La settimana scorsa ha realizzato il suo primo gol nel campionato arabo, ieri ha festeggiato con i suoi amici più stretti il suo trentottesimo compleanno. Cristiano Ronaldo nella sua nuova esperienza in Arabia Saudita non si fa mancare proprio nulla. Nonostante sia un maniaco della dieta, il calciatore ha avuto modo di celebrare la propria festa con tre torte di compleanno.

Un compleanno senza Mendes

La lista per la festa di compleanno, tuttavia, è stata piuttosto ristretta. Al di là dei propri figli e della compagna Georgina, il campione portoghese ha avuto modo di invitare poche altre persone. Alla festa di compleanno c’era il suo nuovo agente Ricky Regufe, i due suoi amici di lunga data Miguel Paixão e Jose Semedo e il giornalista di El Chiringuito Edu Aguirre in compagnia della propria moglie Julia Salmeán. Al di là dei presenti, fa notizia l’assenza di Jorge Mendes, ex agente di Cristiano Ronaldo con cui il calciatore ha chiuso i rapporti dopo il trasferimento al Manchester United. Un personaggio che ha seguito passo dopo passo la carriera del campione portoghese e che, negli ultimi tempi, è stato messo alla porta dal fuoriclasse.