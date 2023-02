Terremoto in Turchia: l’incredibile racconto di come si è salvato Atsu

Ilkhan, l'appello disperato: "La famiglia di un mio amico ancora sotto le macerie"

Il racconto drammatico di Atsu

"L'ultima volta che l'ho sentito è stata a mezzanotte di domenica. Christian e i suoi compagni di squadra hanno giocato a poker fino alle 3:30 del mattino nell'appartamento di un amico. Il viaggio di ritorno al suo appartamento è durato circa mezz'ora. È tornato alle 4 del mattino e il terremoto è iniziato circa 20 minuti dopo. Non sapevo nulla fino a quando non ho ricevuto una chiamata da un funzionario del club alle 5 del mattino che mi chiedeva se avessi sentito Christian. Mi ha detto che l'edificio di Christian era stato completamente distrutto e che non riuscivano a contattarlo. Speravo che fosse sveglio e che il terremoto non fosse avvenuto mentre dormiva. Era in un edificio di undici piani e lui era al nono piano. I dirigenti del club stavano cercando di aiutarmi a trovarlo, ma era così difficile perché, comprensibilmente, stavano cercando di trovare anche i loro amici e le loro famiglie. Poi dopo un po' mi hanno detto che era in ospedale e che era stabile. Non ha il suo telefono e, come tutti noi, non riesce a ricordare i suoi numeri a memoria, quindi devo continuare ad aspettare per parlargli".