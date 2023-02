Tempo effettivo e Var a chiamata: i tifosi dicono sì

ROMA - Se i maxi recuperi dell’ultimo Mondiale giocato in Qatar non hanno messo d’accordo nessuno, il tempo effettivo di gioco torna a più riprese al centro del tavolo. A maggior ragione se il calcio vive un’epoca di trasformazioni rivoluzionarie, tra introduzione del Var, addio alle canoniche tre sostituzioni e fuorigioco semiautomatico, solo per citare alcune delle novità degli ultimi anni. E adesso due tifosi italiani su tre si dicono favorevoli proprio al tempo effettivo di gioco, come emerge dal report Football Fan Experience , il primo studio di Deloitte che monitora il sentiment dei tifosi rispetto all’andamento e ai trend del mondo del pallone. Per l’esattezza la percentuale di chi è favorevole tocca il 62%, con la motivazione di far sì che ci sia un maggior controllo dei tempi e per allineare la durata delle partite all’effettivo minutaggio di gioco, come succede in altre discipline, a partire dal basket. Nel report Deloitte sono favorevoli soprattutto i fan più accaniti, in quanto maggiormente interessati ai temi tecnici legati al calcio, ma anche tra i tifosi parzialmente interessati uno su due si dichiara propenso a un possibile arrivo di questa novità.

Tre minuti in meno in sei anni

La parte regolamentare e le trasformazioni che la tecnologia può apportare al gioco più amato dagli italiani non lasciano certo indifferenti i tifosi, come dimostrato più volte dall’introduzione del Var, che in Serie A ha debuttato ufficialmente dalla stagione 2017/18 ed è stato preceduto dall’inevitabile sperimentazione. Il tempo effettivo è andato via via abbassandosi, passando dai 57’10’’ della stagione 2016/2017 ai 54’02’’ di quest’anno dopo i primi 21 match disputati. Un calo che ovviamente contrasta del tutto con l’aumento della durata della partita, nello stesso lasso di tempo passata da 95’23’’ a 97’37’’. Dati alla mano i match durano almeno due minuti in più, ma il tempo effettivo è sceso di oltre tre minuti anche a causa delle interruzioni imposte dalla nuova tecnologia. Dalla prospettiva dei tifosi significa più tempo allo stadio, avendo però in cambio più tempi morti e meno spettacolo causato dalle lunghe pause, tanto che se nella passata stagione in Serie A il tempo effettivo è stato di 54’47’’, adesso dopo le prime 210 partite stagionali si è già assottigliato fino a 54’02’’. Facendo un rapido calcolo per tutte le sfide giocate fino alla ventunesima giornata, sono già svanite oltre due ore e mezza di calcio (per l’esattezza 157,5 minuti) rispetto all’anno scorso.

Var a chiamata

Dal report Deloitte emerge che due tifosi su tre (65%) sarebbero disposti ad accogliere un’altra novità, dichiarandosi favorevoli all’introduzione del Var a chiamata da parte dello staff tecnico della squadra danneggiata. Le percentuali di favore crescono fino al 70% tra gli uomini e fino all’80% tra i tifosi più accaniti. Dal circus della Serie A su questo fronte emergono pareri discordanti. Tra chi si è più volte detto contrario per esempio c’è il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini («ho già troppe cose da fare, non spetta a me chiamare un’ammonizione») mentre più di recente Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, si è detto disposto ad accettare questo cambiamento: «Ci potrebbe stare, magari con uno slot a testa per ciascun allenatore».

All’estero

Considerati i cinque principali campionati europei, l’attuale tempo effettivo di gioco in Serie A (54’02’’) è il secondo più basso di tutti, dopo quello della Bundesliga (53’45’’), ed è ben distante dalla virtuosa Ligue 1 (55’48’) che riesce a fare meglio di tutti nella cinquina continentale. La durata delle partite invece sta crescendo in modo vistoso in Inghilterra e in Spagna, dove la Premier League tocca i 98’31’’ e la Liga i 98’27’’ (rispetto al 94’07’’ del 2016/2017). Per il momento anche a livello europeo non c’è un coro unanime sulle possibili strade alternative da intraprendere, ma alcuni mesi fa è stato il belga Vertonghen a coinvolgere anche la componente calciatori nel dibattito: «Il nostro sport ha bisogno al più presto del tempo effettivo. Due tempi da trenta minuti, un cronometro visibile e cartellini rossi per chi simula. Chi approfitta di certe situazioni distrugge tutta la gioia di questo sport bellissimo».

Formula Van Basten

In principio era stato l’ex consulente Fifa, Marco Van Basten, a proporre nel 2017 partite da sessanta minuti, con due tempi da trenta minuti di tempo effettivo, sul modello della pallacanestro. E una prima prova embrionale di questo genere è stata fatta al torneo giovanile della Future of Football Cup nel 2021 (presenti Psv, Lipsia, Bruges e Az): cronometro fermo a ogni interruzione.

L’esperienza

Di certo si continuerà a discutere e la stessa Deloitte Football Fan Experience conferma che i tifosi - intesi come veri e propri consumatori - stanno cambiando le loro aspettative. Chiedono nuove realtà, modalità di relazione diverse con la propria squadra e un’esperienza innovativa in questo calcio che evolve rapidamente. Si dicono disposti ad aumentare anche la propria spesa a fronte di nuovi investimenti dei club negli asset strategici, come lo stadio o il centro d’allenamento. A tal proposito quattro tifosi su cinque si dichiarano interessati a visitare almeno una volta il centro di allenamento della propria squadra, qualora questa decidesse di aprire al pubblico. E in aggiunta il 56% di chi è interessato a visitare il centro di allenamento sarebbe anche disposto a pagare per accedervi. Insomma, spettatori più interessati che mai.