Calcio e sostenibilità, che sorpresa: Udinese prima italiana al mondo

ROMA - E' stato pubblicato il risultato di uno studio del Brand Finance Football Sustainability Perception Index che ha stilato la classifica dei club e dei brand percepiti come più sostenibili dal punto di vista di ecosostenbilità e gestione societaria, considerando le 3 principali metriche di sostenibilità: ambiente, sociale e governance (ESG). La prima delle squadre italiane è l’Udinese: i bianconeri friulani occupano infatti il 4° posto mondiale della speciale graduatoria con un punteggio ESG 78,8/100. L’Udinese è diventata una delle prime squadre italiane ad aderire al programma delle Nazioni Unite “Sports for Climate Action“, oltre ad essere coinvolta in diverse collaborazioni con partner per promuovere ulteriormente la sostenibilità nel club. Tra gli esempi virtuosi spiccano il rifornimento del terreno di casa, la Dacia Arena, con energia proveniente da fonti rinnovabili. Menzione anche per il fornitore della divisa della squadra, Macron, che ha prodotto la maglia del club utilizzando tessuti ecosostenibili al 100%: ogni maglia è stata infatti realizzata con 13 bottiglie di plastica Pet riciclate. E le altre italiane? La Juventus occupa il 14° posto, l'Inter il 18°.