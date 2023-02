DAZN, ecco la nuova offerta speciale valida fino a San Valentino

In occasione della "festa degli innamorati" DAZN presenta una nuova offerta promozionale: "Per San Valentino attiva DAZN a 20,99€ al mese per i primi 12 mesi anziché 29,99€". (info e dettagli qui)



La promo sarà valida dal 9 al 14 febbraio e si applica al solo piano DAZN STANDARD con abbonamento annuale ed è attivabile solo dal sito (non tramite app) da clienti che pagano tramite carta di credito, carta di debito o PayPal. Non e’ possibile mettere in pausa l’abbonamento annuale. Assicurati che il tuo metodo di pagamento rimanga valido e aggiornato per tutto il periodo al prezzo speciale scontato per evitare il blocco dell’abbonamento e la perdita della promozione. Maggiori dettagli sul sito ufficiale di DAZN.



Attiva DAZN a 20.99€ al mese per i primi 12 mesi anziché 29.99€. Offerta speciale valida fino al 14 febbraio