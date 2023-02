Ceo Superlega: "Caso Juve? Non siamo preoccupati". E su Agnelli...

ROMA - "Preoccupato per la situazione della Juventus? No, io continuerò a lavorare insieme ai rappresentanti della Juventus in maniera costruttiva e produttiva". Così Bernd Reichart, l'amministratore delegato di A22 - società che promuove il progetto Superlega - esterna il proprio parere sulla situazione legata al club bianconero, una delle tre società insieme al Real Madrid e al Barcellona favorevoli all'attuazione del progetto di una nuova competizione continentale.