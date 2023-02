Superlega, la dura replica dell'Eca ad A22: "No a progetti separatisti"

ROMA - "Eca ribadisce la sua opposizione di lunga data alla Superlega europea e a qualsiasi progetto separatista". Non si è fatta attendere la dura replica dell'Associazione dei club europei, l'Eca, al rinnovato progetto della Superlega presentato oggi dalle colonne del quotidiano spagnolo 'El Pais'. Nel comunicato ufficiale, la stessa Eca sostiene che "questo è solo un altro tentativo deliberatamente distorto e fuorviante di destabilizzare il lavoro costruttivo attualmente in corso tra le vere parti interessate del calcio per far progredire le cose nel migliore interesse generale del calcio europeo per club". L'Associazione dei club del Vecchio Continente "prende atto dell'ultimo dispaccio dalla realtà alternativa di A22. Tuttavia, nel mondo reale, questa idea rimaneggiata è già stata proposta, discussa e completamente respinta da tutte le parti interessate nel 2019".