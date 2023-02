Superlega 2, il rilancio: ecco come funzionerebbe

Parla Reichart

Questo nuovo progetto è stato definito come il risultato preliminare «di un ampio dialogo con gli stakeholder in tutta Europa sul futuro del calcio per i club» e dal confronto di Reichart «con quasi 50 club europei». Secondo A22 la vasta maggioranza delle parti coinvolte «condivide la valutazione che le fondamenta stesse del calcio europeo siano in pericolo e che sia giunto il momento di un cambiamento». Si arriva quindi all'introduzione de «i dieci principi per un campionato europeo di calcio» attraverso le parole di Reichart che puntano dritto al cuore di Uefa e Fifa: «I club si assumono tutti i rischi imprenditoriali, ma troppo spesso sono costretti a rimanere in disparte quando vengono prese le decisioni chiave. Dalle nostre discussioni è emerso chiaramente che i club spesso non sono in grado di esprimersi pubblicamente contro un sistema in cui la minaccia di sanzioni viene usata per soffocare ogni opposizione». E ancora, aspettando la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europa riguardo il monopolio Uefa: «Il nostro obiettivo è quello di presentare il prima possibile, dopo la ricezione della sentenza, un progetto sportivo sostenibile per le competizioni europee per club, che sia accessibile, come minimo, per tutti i 27 Stati membri dell’UE. Le circostanze sono chiare e bisogna agire per il bene dei tifosi, dei giocatori e dei club».