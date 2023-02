L'arbitra sospende la partita per rissa, la chiudono dentro lo stadio: cos'è successo

BRESCIA - Ennesimo brutto episodio nel calcio giovanile, con un'arbitra rimasta chiusa dentro lo stadio dopo aver sospeso una partita di calcio della categoria Juniores a causa di una rissa in campo tra i giocatori. È accaduto ad un arbitro donna in provincia di Brescia, in occasione della gara fra Darfo Boario e Carpenedolo, sospesa al 26' del secondo tempo "a causa del verificarsi di una 'rissa' che vedeva coinvolti la quasi totalità dei calciatori presenti sia in campo nonché dei dirigenti di entrambe le società che si spingono e picchiano a vicenda", come spiegato nel referto dalla stessa arbitra.