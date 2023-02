Figc, il 20 febbraio a Coverciano la Panchina d'Oro

Il 20 febbraio si celebrerà presso il centro tecnico federale di Coverciano la cerimonia per assegnare la Panchina d'oro. L'evento, è arrivato ormai alla sua 31esima edizione, e ha come obbiettivo la premiazione dei migliori allenatori italiani, che saranno giudicati dai colleghi tecnici. La cerimonia torna alla "scuola degli allenatori" dopo i due anni di votazioni online che hanno permesso l'assegnazione del titolo a Gianmpiero Gasperini con la guida della sua Atalanta nel 2021 (per la stagione 2019-2020) e ad Antonio Conte nel 2022 (per la stagione 2020-2021) quando ancora allenava l'Inter. Non solo Serie A, ad essere premiati saranno anche i tecnici delle squadre di Serie B e Serie C maschile, di Serie A e Serie B femminile, della Serie A di calcio a cinque e il miglior responsabile di settore giovanile in Italia, che riceverà il premio intitolato a ‘Mino Favini’. Per quel che riguarda Serie A, Serie B e Serie C maschile, le votazioni avverranno la mattina stessa, mentre negli altri casi saranno effettuate delle consultazioni on-line precedentemente alla giornata del 20 febbraio per decretare i vincitori delle varie categorie. Per il Futsal, le votazioni sono a cura della Divisione Calcio a Cinque.