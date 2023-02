Fifa, ecco chi sono i tre finalisti per il premio "The Best" del 2022

ROMA - E' di nuovo Argentina-Francia, come nella finale di Qatar 2022, anche se stavolta 'vincono' i Bleus per 2-1. La Fifa ha infatti reso noti i nomi dei tre finalisti per il premio 'The Best' del 2022 che verrà assegnato il 27 di questo mese. Si tratta di Lionel Messi, Kylian Mbappé e Karim Benzema. Per assegnare il premio voteranno i ct e i capitani delle nazionali di tutte le federazioni affiliate a quella mondiale, un giornalista in rappresentanza di ognuno di questi stessi paesi e i tifosi che si sono registrati su 'Fifa.com'. Le tre finaliste in campo femminile sono la spagnola Alexia Putellas, stella del Barcellona, l'americana Alex Morgan, che si è 'divisa' tra Orlando Pride e San Diego Wave, e l'inglese Beth Meade dell'Arsenal.