Carlo Ancelotti, sua eccellenza

Un giorno, non troppo tempo fa, al telefono da Madrid mi fece una confidenza: «Nel 2026, puoi starne certo, sarò ai Mondiali in America sulla panchina di una nazionale molto forte». Il tuo Canada? gli chiesi prima di aggiungere che, in quel caso, mi sarebbe sembrata una notevole diminutio. E lui: «No, una molto più forte, da titolo. Vedrai, io e José saremo avversari».

A dicembre Mou ha fatto palo col Portogallo, per fortuna della Roma e volontà sua. Mentre Ancelotti che - così come lo Special - dopo il Qatar era già stato cercato dal Brasile, è tornato d’attualità tra Rio e San Paolo. Ieri Espn Brasil ha dato la notizia di un accordo tra l’attuale tecnico del Real e la federcalcio locale. “Non è previsto un annuncio ufficiale a breve - ha precisato il network - poiché Ancelotti ha ancora un contratto con il Real fino a giugno 2024”. E non sembra intenzionato ad anticipare l’addio: il destino dell’allenatore lo determinano tuttavia i risultati e con Florentino esiste peraltro un solo obbligo/condanna: vincere. Talvolta non basta neppure quello.

Sempre secondo Espn, il progetto è triennale, da luglio 2023 ad agosto 2026, ovvero dopo la finale del Mondiale in programma negli Stati Uniti, in Messico e Canada (dove Carlo ha casa, e chiamala casa).

La notizia ha creato una notevole agitazione a Madrid, al punto che la federazione brasiliana è dovuta intervenire con un comunicato di smentita. Che non è bastato a convincere i madridisti.

Per dirla alla Fabio Fazio, Ancelotti, che compirà 64 anni a giugno, è una delle eccellenze del calcio mondiale, non a caso anche quest’anno è giustamente in corsa per il titolo di “miglior allenatore Fifa”, insieme a Pep Guardiola e Lionel Scaloni, ct dell’Argentina campione del mondo.

Proprio stasera, a Rabat, Nostro signore della panchina ha la possibilità di vincere nuovamente il Mondiale per club, completando così una stagione strepitosa nella quale ha portato a casa (blanca) Champions, Liga, Supercoppa europea.

Avendo ancora un po’ di spazio a disposizione, faccio volentieri l’elenco dei successi dell’Ancelotti tecnico: 4 Champions e altrettante Supercoppe europee; due Mondiali per club; i campionati di Italia, Spagna, Germania, Francia e Inghilterra, ovvero i più importanti del Continente; le coppe nazionali di Italia, Inghilterra (FA Cup) e Spagna (Coppa del Re); una supercoppa italiana, due super tedesche, una inglese (Community Shield), una spagnola e addirittura un Intertoto. A livello personale, panchine d’oro ovunque, 5 volte manager del mese della Premier e insomma una serie infinita di soddisfazioni.

Grande in panchina, Ancelotti è prima di tutto una persona speciale, campione di umanità e lealtà, è spiritoso, empatico, sa stare al mondo e non ha mai tradito se stesso. Il 24 maggio di cinque anni fa, poco dopo il suo arrivo al Napoli, del quale non aveva parlato neppure con Sacchi e Branchini (si fece assistere dall’avvocato Negri di Parma che in passato aveva seguito la sua separazione) scrissi un pezzo che non gradì. Raccontai di un cambiamento che avevo avvertito: mi era sembrato diverso dal solito, diffidente, distante, non il Carlo di sempre. La mattina dopo trovai sullo smartphone questo messaggio: «Ho letto il tuo articolo e ti voglio dire che forse, visto che è tanto tempo che non ci frequentiamo, ti sbagli. Perché il pane e salame è la mia vita, la mia infanzia, la mia educazione, e non potrò cambiare mai. Neanche se lo volessi. Un abbraccio. Carlo». Mi scusai. Lo feci con tanto piacere.

PS. A proposito del titolo di queste pagine, sappiamo bene che l’aggettivo “carioca” è riferito ai nativi dello Stato di Rio, tuttavia ci siamo concessi una licenza: ci piaceva così.